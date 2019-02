SuperJan Vertonghen grote held van Wembley tegen Dortmund: “Het was gewoon zo’n avondje”

Jan Vertonghen was dé grote held woensdagavond op Wembley in de heenmatch van de 1/8ste finales tussen Tottenham en Borussia Dortmund. “Outstanding”. Zo noemde Gary Lineker de prestatie van Vertonghen tegen Dortmund. SuperJan speelde een ijzersterke partij op de linkerflank en zag die bekroond met een goal en een assist. Vlak na de pauze bediende de 31-jarige verdediger met een puntgave voorzet Son, die de 1-0 binnentikte. Zeven minuten voor tijd zette Vertonghen de kroon op het werk door zelf de 2-0 te scoren. Even later kopte de pas ingevallen Llorente ook nog de overdreven 3-0 op het scorebord.

Tottenham begon als de betere ploeg, maar Borussia Dortmund nam al gauw over en was uiteindelijk het gevaarlijkste team van de eerste helft, met onder meer een schot over de grond van Witsel na twintig minuten. Op een doelpunt was het ook in Londen wachten tot net na de rust. Na een prachtige crosspas van Vertonghen, trapte Son Heung-Min (47.) in één tijd de openingstreffer tegen de netten. Vertonghen bekroonde zeven minuten voor affluiten zijn beresterke wedstrijd, voor de gelegenheid als middenvelder op de linkerfklank, met een onhoudbaar schot: 2-0. Drie minuten later deed Fernando Llorente er nog eentje bij.

“Het was gewoon zo’n avondje”, glunderde Vertonghen achteraf. “En het is extra mooi dat het hier op Wembley en in de Champions League kon gebeuren. Dortmund was sterker in de eerste helft, maar na de rust konden we dat omkeren. Ze kwamen iets minder sterk voor de dag en de snelle goal in de tweede helft hielp ons. We hadden genoeg vertrouwen om te blijven gaan. Het was nog maar mijn eerste doelpunt sinds de eerste match van het seizoen. Toen moest ik nog wachten op de doellijntechnologie, nu kon ik meteen voluit vieren.”

Voor Axel Witsel en Dortmund is het een nieuwe klap nadat het afgelopen zaterdag in de Bundesliga nog een 3-0-voorsprong in het slotkwartier tegen Hoffenheim uit handen gaf. Enkele dagen eerder werd de leider in Duitsland verrassend uit de beker gewipt in de achtste finales.

