Vliegtuigen kunnen België weer in na nationale staking

De 24 urenstaking bij luchtverkeersleider Skeyes is woensdag om 22 uur afgelopen. Dat betekent dat er weer kan worden gevlogen, en onmiddellijk dook er een reeks vliegtuigen het Belgische luchtruim in om te landen op Brussels Airport. De eerste vlucht die op Zaventem landde, was een vrachtvliegtuig van ASL Airlines om 22.11 uur.

Sinds dinsdag om 22 uur was er gedurende 24 uur geen luchtverkeer mogelijk in het Belgische, door Skeyes gecontroleerde luchtruim. Er kon geen enkel passagiers- of cargovliegtuig landen op of opstijgen van de belangrijkste luchthavens in ons land.

Brussels Airport, de grootste luchthaven van het land, waarschuwt passagiers die donderdag op de luchthaven moeten zijn, dat het drukker zal zijn dan normaal. De luchthaven raadt aan om zeker op tijd te vertrekken richting Zaventem.