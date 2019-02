Mysterieuze affiches van ‘De mol’ duiken op in Vlaanderen

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn woensdag affiches opgedoken met daarop de namen van voormalige mollen van het gelijknamige programma: Gilles, Magda, Pieter, Hugo, Eline en Marc. Niet alleen in grote steden als Gent, Mechelen en Hasselt overigens, maar net zo goed in kleinere dorpjes als Kuurne en Zandvoorde.

Hoewel die de start lijken van de campagne om het nieuwe seizoen van het Vier-programma aan te kondigen, wil de zender vooralsnog niets bevestigen. En dus ook niet of deze editie enkele oude gezichten opnieuw hun opwachting zullen maken. Aannemelijk lijkt wel dat de locaties niet willekeurig zijn gekozen en mogelijk de woonplaatsen van de kandidaten weggeven.

Van het nieuwe seizoen is voorlopig enkel geweten dat het zich afspeelt in Vietnam. Ook op de startdatum is het nog wachten – vorig jaar was dat zondag 25 maart.