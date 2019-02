Hasselt -

Op 24 februari gaat in De Nieuwe Zaal in Hasselt 'Hybris' in première in Limburg. Onder leiding van Christophe Aussems brengen Inge Paulussen, bekend van onder meer Clan en Witse, en Tom Ternest een theaterstuk over de zware druk in ziekenhuizen. De regisseur van Het Nieuwstedelijk deed zijn research in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis en het Genkse ZOL. Dirk Billion volgde een repetitie in Leuven.