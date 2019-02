Simona Halep wint eerste wedstrijd onder Belgische coach: “Ik bewonderde David Goffin altijd”

Simona Halep (WTA-3) heeft woensdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Qatarese Doha (hardcourt/916.131 dollar) met 6-2 en 6-3 gewonnen van de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA-24). Voor de Roemeense, die vrij was in de eerste ronde, was het de eerste wedstrijd onder Thierry Van Cleemput, tot voor kort de coach van David Goffin.

“Ik ontmoette hem voor het eerst in Australië”, schreef de 27-jarige ex-nummer een van de wereld over haar nieuwe Belgische coach op haar sociale mediakanalen. “Ik sprak er gewoon eens mee. In het verleden zeiden we mekaar enkel ‘goeiendag’ of ‘hoe gaat het?’. Ik bewonderde David Goffin wel altijd, omdat ik van zijn speelstijl houd en hij altijd alles geeft op de court.” En van het één kwam het ander. “Het is een nieuwe samenwerking. Ik kan er nog niet veel over vertellen, want dit is nog maar net het begin. We zullen wel zien hoe het loopt.”

In de kwartfinales ontmoet eerste reekshoofd Halep de Duitse Julia Görges (WTA-16). .

