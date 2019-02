Brandweer bevrijdt vos met steen om buik uit rioleringsbuis

Maaseik -

De brandweer van Maaseik heeft woensdagavond, samen met het Natuurhulpcentrum en de mensen van de vzw Dieren in Nood een vos moeten bevrijden. Het dier zat klem in een rioleringsbuis. Door er water in te spuiten kon de vos uit de buis glijden en opgevangen worden in een net. De sukkelaar bleek een strakke strop met daaraan een zware steen om zijn buik te hebben. De politie deed de vaststellingen.