Project van 425.000 euro was destijds een primeur voor Vlaanderen, nu schrapt Beringen geflopt fietsverhuur

Beringen -

De gemeenteraad van Beringen heeft beslist om het fietssatellietpunt aan de carpoolparking op te doeken. Het pilootproject werd in september 2015 opgericht in Beringen, Ham en Tessenderlo aan de rand van de industriezone Ravenshout. Bedoeling was dat pendelaars of carpoolers er een fiets konden huren om daarmee naar het eigen bedrijf te trappen. De sloop dreigt nu in Beringen, Ham lijkt een oplossing te hebben, Tessenderlo moet nog beslissen.