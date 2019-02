Buste Leopold II niet gestolen, maar meegenomen voor restauratie

Nadat in het Dudenpark in Brussel de buste van Leopold II verdwenen was, is nu ook de buste van Nelson Mandela, die in de plaats was verschenen, al op de grond beland. Ondertussen blijkt trouwens dat de buste van Leopold II niet gestolen werd.

De buste van koning Leopold II in het Dudenpark in Brussel verdween dinsdag voor de tweede maal in enkele maanden tijd. In januari 2018 was de buste van al eens verwijderd, een daad die toen werd opgeëist door de Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial (ACED). De buste werd een tijdlang vervangen door een buste in vogelzaad, tot het oorspronkelijke beeld werd teruggevonden in de struiken van het park en opnieuw op zijn sokkel werd geplaatst.

Dinsdagochtend bleek dezelfde buste van Leopold II opnieuw verdwenen en vervangen door een buste van Nelson Mandela, maar woensdag bleek ook die buste naar beneden gekomen en in de struiken beland. Mogelijk haalden vandalen het beeld van de sokkel, maar omdat het om een zelfgemaakte buste ging uit lichte materialen, kan het ook uit zichzelf van de sokkel gevallen zijn.

Ondertussen blijkt dat de buste van Leopold II niet opnieuw gestolen werd. Dat meldt Serge Kempeneers van Leefmilieu Brussel, dat het Dudenpark beheert. “De buste was teruggevonden en wordt sindsdien bewaard met het oog op een eventuele restauratie, in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De buste is dus nooit op zijn sokkel teruggeplaatst.”