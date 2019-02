Alvaro Hodeg zet zegeteller Deceuninck- Quick Step op 5 in Ronde van Colombia

Alvaro Hodeg van het Belgische Deceuninck - Quick Step heeft woensdag de tweede etappe gewonnen van de Ronde van Colombia (2.1). In de massasprint klopte hij de Est Martin Laas en Sebastian Molano, en nam zo ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Rigoberto Uran. Voor Deceuninck- Quick Step is het de vijfde overwinning dit seizoen.

Na de ploegentijdrit van dinsdag kreeg het peloton van de Tour Colombia op dag 2 een etappe van 150 kilometer voor de wielen met start en aankomst in La Ceja. Het gros daarvan werkten de renners af op een lokaal circuit met telkens een helling van vierde categorie. De rit werd gekleurd door een vlucht van zes, met de Spanjaard Oscar Sevilla, de Zwitser Simon Pellaud, plus vier lokale renners die in de finale afhaakten.

Ook al kwam het weerwerk in de achtergrond van WorldTour-ploegen EF Education First (de tijdritwinnaars), UAE - Team Emirates (voor Fernando Gaviria) en Deceuninck - Quick Step (voor Alvaro Hodeg), toch hadden Sevilla en Pellaud bij het ingaan van de laatste tien kilometer nog een voorsprong van 1:10. Maar aan het eind waren de twee er toch aan voor de moeite.

De laatste aanloop naar de sprint werd gedomineerd door de ploegmaats van Hodeg. Die werd zo uitstekend gelanceerd, maar zijn landgenoot Sebastian Molano (en niet diens ploegmaat Gaviria) lag op de loer in het wiel. Maar Molano geraakte in volle sprint ingesloten tussen Hodeg en diens laatste locomotief, en kon zo nooit helemaal zijn versnelling inzetten.

Donderdag zijn de punchers aan zet tijdens de derde etappe van de Tour Colombia. Tijdens vier lokale ronden in Llanogrande moeten de renners telkens een helling van derde categorie over. De rittenkoers, die onder meer Chris Froome, Nairo Quintana en Julian Alaphilippe aan de start kreeg, eindigt dit weekend met twee bergetappes.