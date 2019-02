Hillary Clinton tweet over Belgische klimaatmarsen: “Er gebeurt iets ongelofelijk in Europa”

“Tienermeisjes leiden een beweging om de klimaatopwarming tegen te gaan”, tweette Hillary Clinton. Ze verwijst naar een artikel van nieuwssite Buzzfeed, waarin wordt verwezen naar de klimaatmarsen in Europa, ook in België. In de tekst komt ook Anuna De Wever aan het woord.

“Er gebeurt iets ongelooflijk in Europa, en misschien binnenkort in Amerika”, schreef de voormalige First Lady en Democratische presidentskandidate Hillary Clinton op Twitter. “Tienermeisjes leiden een beweging om de klimaatopwarming tegen te gaan.”

In het artikel wordt uit de doeken gedaan hoe studenten in verschillende Europese landen op straat komen om te protesteren tegen het klimaatbeleid. “De meest dramatische protesten komen voor in België”, aldus de website. “De laatste drie donderdagen spijbelden duizenden leerlingen, en in het hart van het protest staat een 17-jarig meisje, Anuna De Wever.”

Anuna De Wever

Het artikel legt uit hoe het protest in België zo’n grote proporties aannam, en laat Anuna aan het woord. “We dachten dat onze oproep twintig mensen op de been zou brengen”, zegt De Wever aan Buzzfeed. “Ik ben mijn generatie zo dankbaar dat ze geven om het klimaat.”

De Wever raakte zelf geïnspireerd door de Zweedse Greta Thunberg (15), die elke vrijdag voor het Zweedse parlement protesteert. Ze wil dat haar land voldoet aan de gemaakte afspraken in het klimaatakkoord van Parijs.

De oproep van Thunberg, de beslissing van België om in december in Katowice, Polen niet aan te sluiten bij de verhoogde ambities van de klimaattop, en het feit dat ze in juni nog niet zal mogen stemmen bij de verkiezingen spoorden De Wever aan tot actie. Ze zegt dat de protesten haar nu een luidere stem hebben gegeven. “Het is choquerend te zien dat volwassenen door scholieren moeten worden herinnerd aan het feit dat hun beslissingen onze levens vorm zullen geven.”

“Youth for Climate” roept op om donderdag 14 februari opnieuw te spijbelen voor het klimaat. Ze komen om 10.30 uur samen aan het Noordstation in Brussel.