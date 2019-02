Krijgt België er een topruiter bij in jumping? Daniel Deusser overweegt voor zijn tweede thuisland uit te komen

De Duitse springruiter Daniel Deusser, nummer vijf op de wereldranking, overweegt om in de toekomst voor België uit te komen. Dat verklaarde hij eind januari al in een interview met Paardenkrant en herhaalde hij afgelopen weekend op de gespecialiseerde website grandprix-replay.com. De 37-jarige Deusser woont al tien jaar in België. Hij is getrouwd met Caroline Wauters, dochter van wijlen Eric Wauters.

Wegens een conflict met de Duitse Ruitersportfederatie kwam Deusser sinds de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 niet meer in actie voor zijn land. De Duitse federatie legt zijn ruiters nu een contract voor dat volgens Deusser niet rechtvaardig is. “Het gaat onder meer om de sanctie bij een positieve dopingcontrole. Die kan variëren van 300 euro boete tot een jarenlange schorsing, maar een duidelijke richtlijn is er niet. Je bent dus overgeleverd aan willekeur en dat accepteer ik niet. Ik begrijp niet hoe mijn Duitse collega’s dat contract hebben kunnen ondertekenen.”

“Ik hoop dat de federatie water bij de wijn doet en we een oplossing vinden. Ik zou graag nog voor Duitsland uitkomen. Maar als dat niet kan, is een nationaliteitswissel een logische stap. Ik ben al een halve Belg. Ik woon in Mechelen, mijn vrouw en mijn dochter zijn Belg, net als Stephan Conter, mijn werkgever en de eigenaar van mijn paarden. Voor Conter (eigenaar van Stephex Stables) zou het ook interessant zijn om zijn paarden kampioenschappen te zien springen.”

Christian Ahlmann, de partner van de Belgische amazone en eigenares van stoeterij Zangersheide Judy-Ann Melchior, zit in hetzelfde schuitje als Deusser. Ook de 44-jarige Ahlmann, achttiende op de wereldranglijst, maar net als Deusser een voormalige nummer een van de wereld, denkt eraan om de Duitse voor de Belgische nationaliteit in te ruilen. “Ik kan niet voor Christian spreken, maar denk wel dat we op dezelfde golflengte zitten”, verklaarde Deusser.