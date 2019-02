“Extreem ontevreden” want naar zijn muur kan hij fluiten, maar “Trump zal akkoord om nieuwe shutdown te voorkomen tekenen”

Hij doet het ongetwijfeld met veel tegenzin, maar president Donald Trump zal het akkoord over een nieuwe begroting tekenen. Dat zeggen regeringsbronnen tegen NBC News. De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres bereikten dinsdag een akkoord waardoor een nieuwe shutdown voorkomen wordt. Daarin is echter geen plaats voor de door Trump zo gewilde grensmuur.

Een groep senatoren, bestaande uit zowel Democraten als Republikeinen, maakte dinsdagochtend na onderhandelingen bekend dat ze tot een akkoord waren gekomen. De exacte details bleven achterwege, maar het is duidelijk dat er geen 5,7 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor door bouw van een muur aan de Amerikaanse grens met Mexico, één van de stokpaardjes van Trump. In plaats daarvan moet Trump genoegen nemen met 1,375 miljard dollar voor een hek en nieuwe grensbewaking.

“Ik ben extreem ontevreden met wat de Democraten ons hebben gegeven”, zei Trump over de deal. “Het is triest. Ze doen ons land geen plezier.” Toch zal de president het akkoord tekenen, beweren regeringsbronnen tegen NBC News.

Shutdown

Voor vrijdag 15 februari moest er een akkoord zijn over de begroting, anders zou de overheid weer gedeeltelijk in shutdown gaan. Dat betekent dat honderdduizenden ambtenaren moeten gaan werken zonder betaald te worden of verplicht thuis moeten blijven.

Op 25 januari bereikten beide partijen na 35 dagen een tijdelijk akkoord over het einde van de shutdown. President Trump waarschuwde toen al voor een nieuwe shutdown als de Democraten niet instemmen met zijn gevraagde financiering voor de grensmuur.