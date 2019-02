Elise Mertens bereikt kwartfinales in Doha

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/916.131 dollar).

De Limburgse haalde het in de tweede ronde na 1 uur en 48 minuten met 6-2 en 7-6 (7/3) van de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 90). Die werd als ‘lucky loser’ opgevist voor de hoofdtabel na het forfait van haar tweelingzus Karolina. De nummer vijf van de wereld, winnares van het toernooi in 2017, trok zich terug wegens een virale aandoening. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 26-jarige Pliskova.

In de kwartfinales staat Mertens tegenover de 27-jarige Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8), het vijfde reekshoofd. Die schakelde de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 26) uit met 2-6, 6-1 en 6-1.

Mertens verloor begin dit jaar van Bertens in Brisbane maar won wel de twee duels daarvoor, in 2017 in New Haven en Hobart. Ze is de enige Belgische op de tabel van het Qatar Total Open. Vorig jaar werd ze er in de tweede ronde uitgeschakeld.