Greg Van Avermaet hoopt in Oman opnieuw te scoren

Brussel - Greg Van Avermaet kijkt uit naar de Ronde van Oman (2.BC), die zaterdag begint. De kopman van CCC toonde vorige week met ritwinst in de Ronde van Valencia dat hij de goede vorm al te pakken heeft.

In Oman, waar hij vorig jaar een rit won, wil de olympisch kampioen zich verder klaarstomen richting voorjaarsklassiekers. “Ik hou ervan in Oman te koersen. Op dit moment in het seizoen is het een heel goede wedstrijd voor mij door het mooie weer en de omstandigheden, en de vaak korte ritten. Ik ben heel blij met mijn vorm en hoe de ploeg samenwerkte in Valencia. Het is goed dat we deze week opnieuw samen kunnen rijden”, zegt Van Avermaet.

De 33-jarige Waaslander won vorige week vrijdag de derde rit in Valencia, na een sprint bergop, en pakte zo zijn eerste zege in het shirt van CCC.

“Het is altijd prettig vroeg in het seizoen te winnen. Ik hoop het opnieuw te doen in Oman. Een paar ritten liggen mij, dus dat wordt het hoofddoel in Oman, maar het is tegelijk een goede kans om de klassiekers voor te bereiden. Op dit moment in het jaar is het belangrijk wedstrijdkilometers in de benen te hebben na een lang tussenseizoen. De Ronde van Oman is daarvoor perfect.”

Van Avermaet wordt in Oman bijgestaan door Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck, de Polen Kamil Gradek en Lukasz Wisniowski en de Zwitser Michael Schär.