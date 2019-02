Eddy Merckx niet vervolgd voor gesjoemel bij levering fietsen aan Brusselse politie

Wielerlegende Eddy Merckx en twaalf andere verdachten in een corruptiezaak binnen de politie van de zone Brussel-Zuid ontsnappen zo goed als zeker aan vervolging. Alles draait onder meer om de levering van Eddy Merckx-fietsen aan politie. Een commissaris zou gesjoemeld hebben met de offertes. In ruil kregen hij en zijn vrouw een dure Eddy Merckx-fiets cadeau. Het Brusselse parket betreurt dat het dossier zo lang is blijven liggen.

Intussen is er, voor alle duidelijkheid, schoon schip gemaakt met de mistoestanden binnen het Brusselse korps waar gesjoemel op een gegeven moment schering en inslag was. Toch begrijpt niemand waarom het Brusselse gerecht het dossier, dat al lang afgesloten was door de onderzoeksrechter, vier jaar op de hoek van een tafel stof heeft laten vergaren.

Vandaag, elf jaar na de eerste onderzoeksdaden in het dossier, werd de zaak eindelijk behandeld door de Franstalige raadkamer in Brussel. En die vroeg, achter gesloten deuren, de buiten vervolgingstelling. Voor Eddy Merckx, maar ook voor twaalf andere verdachten onder wie politiemensen en politie-officieren.

Het parket van Brussel zegt het te betreuren dat het dossier zo lang is blijven liggen. “Het is te wijten aan verschillende factoren dat deze zaak zonder gevolg wordt afgesloten”, zegt Ine Van Wymersch. “Wij betreuren dit omdat het geen goed signaal is. Het was een heel omvangrijk dossier en we kunnen maar werken met de middelen waarover we beschikken.”

Splinternieuwe fiets als cadeau

Overheidsdiensten, en dus ook de politie, moeten bij grote aankopen een aanbesteding uitschrijven om meerdere leveranciers de kans te geven de bestelling binnen te halen. Maar bij de politiezone Zuid werd daar in de beginjaren van 2000 vaak een loopje mee genomen, zo wees onderzoek uit. Niet wie de beste prijs/kwaliteit kon bieden haalde de bestellingen binnen, wel wie het meeste onder tafel toestopte. Zo zou commissaris Philippe B. voor Eddy Merckx in de enveloppen van andere kanshebbers hebben gekeken en hun prijzen hebben doorgespeeld aan de wielerlegende. Die zou volgens het onderzoek zijn offerte dan nog aangepast hebben om het contract toch binnen te halen. En dus mocht Merckx 46 fietsen leveren. Prijs: 15.000 euro. Commissaris B. deed dat uiteraard niet alleen omdat hij destijds een fan was van de kannibaal. Hij en zijn vrouw kregen in ruil een splinternieuwe Eddy Merckx-fiets cadeau.

Toch was het luik Eddy Merckx maar deel van het dossier en was het gesjoemel al langer bezig toen zijn naam in 2012 werd genoemd.

Na een klacht vanuit het korps kreeg commissaris Philippe B., die bekendstaat als een expert inzake het hooliganisme in België en verschillende belangrijke functies bekleedde bij de politie van Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst), in april 2008 al speurders over de vloer. In opdracht van onderzoeksrechter Van Espen werd een huiszoeking uitgevoerd in zijn privéwoning en in het commissariaat waar hij werkte.

Autoreizen

Zo zouden de commissaris en verschillende van zijn vrienden binnen het korps onder meer op vakantie zijn gegaan met een auto die hen ter beschikking werd gesteld door garagehouders. In ruil mochten die dan patrouillewagens leveren aan het korps.

Ook bij andere aankopen voor het korps werden, zo wees het onderzoek uit, cadeautjes gegeven onder tafel.

Eddy Merckx heeft nooit willen reageren op de affaire en heeft zijn fietsenfabriek intussen overgelaten. De nieuwe eigenaars hebben niets met de corruptiezaak te maken en ook de gewezen kampioen zelf zal nu zo goed als zeker buiten vervolging worden gesteld.

B. werkt vandaag nog altijd voor de politie en zal net als alle andere verdachten wellicht vrijuit gaan.