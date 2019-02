Kondigt Spaanse premier Sánchez vrijdag nieuwe verkiezingen aan?

In Spanje is woensdag de ontwerpbegroting voor 2019 van de socialistische minderheidsregering van premier Pedro Sánchez weggestemd. Een nederlaag die mogelijk zelfs tot nieuwe verkiezingen leidt. Vrijdag pas zal Sanchez een verklaring afleggen.

191 van de 350 parlementsleden hebben tegen de begroting gestemd, tegenover 158 stemmen voor en één onthouding.

De socialisten hebben minder dan een kwart van de zetels in het parlement, en hadden de steun nodig van kleinere regionale partijen, waaronder de Catalanen, om het begrotingsvoorstel erdoor te krijgen. De Catalaanse partijen zijn echter misnoegd over de weigering van de regering om te praten over een onafhankelijkheidsreferendum voor hun regio. Ze stemden, net als de conservatieven, tegen.

Sánchez, die nog maar acht maanden premier is, verliet het parlement na de stemming zonder een verklaring af te legen. In de pers circuleert onder meer 28 april als mogelijke datum voor vervroegde verkiezingen.

De Spaanse beurs leed verliezen na de stemming, en ook het verschil tussen de Spaanse en de Duitse rente liep verder op.