De andere kant van Ruth Beeckmans: “Schuilt een varken in mij, maar het hoeft niet elke dag uitgelaten te worden”

What you see is what you get. Zo omschrijven wij Ruth Beeckmans (36) - sinds deze week te zien in ‘Studio Tarara’ - in één zin na een uur met haar te hebben gesproken. En we denken dat we er niet ver naast zitten, want ze treedt ons volmondig bij: “Eerlijkheid is het enige dat werkt voor mij”, zegt ze. “Op tv, in het dagelijks leven of in een interview, nooit zal ik me beter voordoen dan ik ben.”