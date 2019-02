Bezoekers houden adem in wanneer meisje in pandaverblijf valt

Een meisje kwam zaterdag in de Chinese stad Chengdu in een benarde situatie terecht. Tijdens de een bezoek aan een pandaverblijf viel ze twee meter naar beneden, tussen de reuzenpanda’s. Ze had het geluk aan haar zijde: terwijl de panda’s niet onmiddellijk aanstalten maakten om haar aan te vallen, kon een bewaker het meisje met enige moeite terug in veiligheid brengen.

De schrik sloeg de ooggetuigen meteen om het hart toen het incident gebeurde. De bewakers probeerde het meisje eerst naar boven te hijsen met een bamboestok, maar dat draaide uit op niets. Het meisje had immers meer oog voor de panda’s, die alles vanop een afstand bleven volgen.

Uiteindelijk besloot een van de bewakers om zijn hand te reiken naar het meisje, waarna ze al snel terug uit het verblijf werd getrokken. Als bij wonder bleef ze ongedeerd. Er is momenteel een onderzoek lopende over hoe het incident kon gebeuren.