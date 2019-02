Max Verstappen heel tevreden na eerste rondjes met zijn nieuwe F1-bolide

Red Bull heeft de eerste foto’s prijsgegeven van de RB15, de wagen voor het nieuwe F1-seizoen. De grote nieuwigheid is natuurlijk dat er een Hondamotor in ligt, in plaats van de Renault van het voorbije decennium. Zoals de nieuwe regels voorschrijven is de voorvleugel vereenvoudigd en breder.

Staar u niet blind op het kleurenschema, zonder het kenmerkende geel, want dit is slechts een tijdelijke decoratie voor de komende testperiode.

Tijdens een filmdag in Silverstone kon Verstappen zijn nieuwe speeltje ook al eens aan de tand voelen. Hij was heel erg tevreden. “De dag zit erop en het was een positieve, waar ik heel blij mee ben. mijn eerste run had ik een grote glimlach op m’n gezicht. Ik ben erg blij hoe de auto en de motor aanvoelen, dat ziet er positief uit. Ik kan niet wachten tot Barcelona om daar verder te werken aan onze voorbereiding op de eerste race in Melbourne.”