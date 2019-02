Axel Daeseleire waagt zich in de wereld van de illegale trafieken: "Veel klootzakken in deze wereld"

Een vrouw kopen. Of een nier. Of een kind. Voor ‘Trafiek Axel’ zocht Axel Daeseleire (50) wat er zoal te koop is de wereld. Ontluisterend veel, zo blijkt. “Maar neerslachtig word ik niet van zo’n programma te maken”, zegt Antwerpenaar Axel. "Ik weet al dat er heel veel klootzakken in deze wereld leven. En het maakt mijn blik op de wereld nog ruimer.”

Dat hij een man is die van vele, al dan niet clandestiene, markten thuis is. Een gesprek met Axel Daeseleire kan dan ook alle kanten uitschieten. Dus gaat het over 16de-eeuwse Franse filosofen, of over ...