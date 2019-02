We geven het toe, black never goes out of style. Toch zin om je garderobe een boost te geven? Zo krijgt je kleerkast meer kleur!

Less is more

De gemakkelijkste manier om meer kleur te dragen? Shop items in rustige kleuren die passen bij de rest van je (donkere) kleerkast. Inspiratie nodig? Kakigroen, rood, pasteltinten of koningsblauw vallen verrassend eenvoudig te combineren. Leer je kleurtype kennen en durf voor opvallende kleuren te kiezen tijdens je volgende shoppingtrip.

Dosis kleur? Kies de juiste accessoires!

Niet alleen je kleding, ook de juiste accessoires kunnen voor a dash of color zorgen. Oorbellen, kettingen, sjaaltjes of handtassen in een opvallende kleur maken je donkere outfit een stuk minder zwaar. Tip: combineer nooit meer dan drie verschillende kleuren, anders wordt het geheel te rommelig. Je missie naar meer kleur? Geslaagd!