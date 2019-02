Drugsbaron ‘El Chapo’, schuldig bevonden over de hele lijn, riskeert levenslang

Drie maand heeft de rechtbank in New York beraadslaag over het lot van de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (61). Hij werd ervan verdacht dat hij meer dan 200 ton cocaïne het land binnensmokkelde. Alles samen waren er meer dan tien aanklachten gaande van moord tot foltering en corruptie. Ell Chapo is zopas schuldig bevonden voor alle aanklachten.

Het proces tegen El Chapo – wat zoveel betekent als ‘de korte’ – duurde 11 weken. Tijdens die periode kreeg de jury hoorde de jury meer dan 50 getuigen, die een inkijk boden in hoe het beruchte Mexicaanse drugskartel te werk ging. Er waren uiteindelijk tien aanklachten wegens drugssmokkel, bendevorming, samenzwering tot moord en witwaspraktijken tijdens een criminele carrière die meer dan een kwarteeuw overspant.

Volgens de aanklagers was El Chapo als hoofd van het wijdvertakte Sinaloa-kartel, verantwoordelijk voor de trafiek van tonnen cocaïne, heroïne, marijuana en methamfetamines naar de Verenigde Staten. Hij hield volgens de beschuldigingen zijn imperium met harde hand in stand, waarbij hij er niet voor terugschrok tegenstanders meedogenloos uit te schakelen. De jury debatteerde uiteindelijk 34 uur over een tijdspanne van zes dagen.

Proces

Tijdens het proces doken herhaaldelijk onverkwikkelijke details op over het leven van Guzman. Zo zou hij zich ook schuldig gemaakt hebben aan de verkrachting van jonge gedrogeerde tieners. Een van de meest explosieve getuigenissen was die van Alex Cifuentes Villa, een Colombiaanse drugsbaron die van 2007 tot 2013 nauw samenwerkte met El Chapo. Die verklaarde dat de Mexicaanse oud-president Enrique ­Peña Nieto een afkoopsom van 100 miljoen dollar zou aanvaard hebben om de klopjacht op Guzman te staken.

Ontsnappingskoning

El Chapo werd meermaals gearresteerd en opgesloten. Hij wist twee keer op spectaculaire manier te ontsnappen, uit wat zwaarbewaakte Mexicaanse gevangenissen moesten zijn. De eerste keer door zich in de wasmand van de gevangenis te verstoppen, de tweede keer door via een gat in zijn cel een tunnel te bereiken van meer dan een kilometer lang. Na zijn zoveelste arrestatie in Mexico, drie jaar geleden, vroegen en verkregen de VS een jaar later zijn uitwijzing naar een hoogbeveiligde gevangenis in Manhattan (New York). Mexico leverde hem uit aan buurland Amerika omdat daar in zeven staten aanklachten tegen hem liepen.