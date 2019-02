Oprichter afvalbedrijf Van Gansewinkel overleden

BRUSSEL - De oprichter van het Nederlandse afvalconcern Van Gansewinkel, Leo van Gansewinkel, is dinsdagochtend op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie laten weten vanuit Zwitserland waar hij al jaren woonde. Hij was al geruime tijd ziek.

Van Gansewinkel begon in 1964 een transportbedrijf dat afval van elektronicaconcern Philips vervoerde. Zijn bedrijf richtte zich vervolgens op het ophalen van huisvuil in diverse gemeenten. Zoon Rob trad in de voetsporen van zijn vader en richtte in Eindhoven het afvalbedrijf Ortessa op.

Van Gansewinkel groeide uiteindelijk uit tot een van de grootste afvalverwerkers van Nederland. Naamgever Leo van Gansewinkel stond jarenlang in de lijst van rijkste Nederlanders, de Quote 500.