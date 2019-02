Deze schoenen passen het best onder je jeans

We mogen de modegoden bedanken dat er zoveel verschillende broeken en schoenen bestaan. Maar welke schoenen draag je onder welke broek? Van skinny jeans tot flared, deze schoenen combineren het best!

Skinny Jeans? Kies voor schoenen die je benen verlengen

Het seizoen dat de skinny jeans out of fashion is, dat moeten we eerst zien vooraleer we het geloven. Met een skinny jeans heb je het voordeel dat je je schoenen in de kijker kan zetten, dus haal je opvallendste paar maar boven!

Een paar pumps of enkellaarsjes geven je benen een boost. Liever op lage voet? Sporty sneakers, slip-ons of mocassins kunnen evengoed. Ballerina’s of te platte sandaaltjes zijn geen goed idee, die maken je voeten optisch groter.

Flatforms, pumps en enkellaarsjes? Perfect voor je flared trousers!

Als er één broek is die wonderen doet voor je benen, dan is het wel een flared trousers. Maar welke schoen draag je nu onder dit trendstuk? Een veterschoen met een verhoogde zool, flatform genoemd, geeft je klassieke broek een speelse uitstraling met hoge vintage-factor.

Enkellaarsjes onder je flared jeans? Kies voor een hoog model! Zelfs het kleinste stukje ‘bloot vlees’ maakt je benen optisch korter. Ook pumps zijn altijd een goed idee: kies voor een pump met puntige neus, zo creëer je balans in je look.

Tip: zorg ervoor dat je broek niet te kort is. Je broek moet over de schoen vallen en eindigen bij het midden van de hiel.

Sportieve sneaker of elegant muiltje? Alles kan bij een rechte jeans

Met een klassieke jeans kan je alle modekanten op. Zin in een stijlclash? Een paar sportieve sneakers zorgt ervoor dat je geklede broek wat minder formeel toont. Dé belangrijkste schoenentrends dit voorjaar? Mocassins en muiltjes! Gecombineerd met een rechte jeans kan je ze zowel chic als casual stijlen.

Wanneer het weer het toelaat: kies voor een pump of vetersandaal met hoge hak. Het contrast tussen je klassieke broek en opvallende schoen werkt beter dan je denkt. Wist je dat ook een preppy ballerina verbazend mooi staat onder een blue jeans?