Stoltenberg: “EU en Canada geven tegen 2020 tot 100 miljard dollar meer uit aan defensie”

Tegen volgend jaar zullen de Europese lidstaten van de NAVO en Canada 100 miljard dollar meer uitgeven aan defensie. Sinds 2016 gaven die landen al samen 41 miljard dollar meer uit aan defensie. Volgens de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg, zullen de NAVO-ministers van Defensie woensdag en donderdag op het hoofdkwartier in Brussel spreken over de lastenverdeling en de defensie-uitgaven binnen de NAVO.

Volgens Stoltenberg hebben alle lidstaten hun jaarlijkse rapporten ingediend. “We zullen de vooruitgang evalueren op alle drie de dimensies van het engagement: cash, capaciteiten en bijdragen”, aldus de NAVO-baas. “Op alle drie de domeinen gaat de trend omhoog. Sinds 2016 hebben de Europese bondgenoten en Canada samen 41 miljard dollar meer uitgegeven aan defensie. Gebaseerd op de laatste rapporten, zal dit toenemen tot 100 miljard dollar tegen volgend jaar.”

Daarnaast investeren de landen ook meer in moderne capaciteiten en dragen ze meer troepen bij aan de missies en operaties, zegt hij nog. “We hebben nog werk te verrichten, maar ik ben bemoedigd door de significante vooruitgang tot dusver.”

“Rusland heeft nog een laatste kans voor INF-verdrag”

Stoltenberg sprak ook over het conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland over het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag. Rusland heeft volgens de secretaris-generaal nog “een laatste kans” om opnieuw te voldoen aan dat verdrag uit 1987, maar de NAVO bereidt zich intussen wel voor op een wereld “met meer Russische raketten”.

“Moskou blijft verschillende bataljons van de SSC-8-raket ontwikkelen en ontplooien, ondanks de inspanningen van de Verenigde Staten en andere NAVO-bondgenoten gedurende vele jaren, om Rusland aan te moedigen opnieuw te voldoen”, aldus de NAVO-baas op een persconferentie, voor de vergadering van de ministers van Defensie van het bondgenootschap op het hoofdkwartier in Brussel.

Het INF-verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten voorziet de vernietiging van alle kern- en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd. De VS en Rusland kondigden aan hun deelname aan het verdrag op te schorten.

“We weten allemaal dat een verdrag dat enkel door één partij wordt gerespecteerd, ons niet veilig kan houden”, klonk het nog. “Dat is waarom de Verenigde Staten, met de volledige steun van de NAVO-bondgenoten, hun intentie hebben aangekondigd om zich uit het verdrag terug te trekken. Dit wordt van kracht binnen zes maanden. Rusland heeft dus nog een laatste kans om de verantwoordelijke weg te kiezen, om opnieuw aan het verdrag te voldoen en het INF-verdrag te redden.”

De NAVO bereidt zich tegelijk voor op een wereld zonder het verdrag. “Tijdens deze vergadering met de defensieministers zullen we bespreken welke stappen de NAVO moet zetten om zich aan te passen aan een wereld met meer Russische raketten”, aldus nog Stoltenberg. Hij wou niet ingaan op welke maatregelen dat juist zullen zijn. “Elke stap die we zetten, zal gecoördineerd, weloverwogen en defensief zijn. We zijn niet van plan om nieuwe nucleaire grondraketten te ontplooien in Europa.”

De verdragsorganisatie wil zich daarnaast blijven inzetten voor “betekenisvolle wapencontrole en non-proliferatie”. “De NAVO wil geen nieuwe wapenwedloop”, beklemtoonde Stoltenberg.