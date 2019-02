Reddingswerkers redden baby uit afvoerput

In Durban, Zuid-Afrika hebben reddingswerkers een pasgeboren baby gered uit een afvoerput. Voorbijgangers hoorden het kleine meisje huilen. De reddingswerkers hadden drie uur nodig om de baby te bereiken. Ze moesten eerst rond de put graven en sloegen dan met een hammer in de afvoer. De baby had verschillende schaafwonden en blauwe plekken. Ze werd met lichte onderkoeling opgenomen in het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de ouders.