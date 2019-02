Nieuwe shutdown vermeden: “Democraten en Republikeinen bereiken principeakkoord”

Republikeinse en Democratische senatoren zijn tot een voorlopig principeakkoord gekomen over de begroting. Daarmee kan een tweede shutdown vermeden worden. Dat berichten de lokale media dinsdag.

Een groep senatoren, bestaande uit zowel Democraten als Republikeinen, maakte na onderhandelingen bekend dat ze tot een akkoord zijn gekomen. Ze wilden evenwel geen details geven. “We hebben een overeenkomst over alles”, verklaarde de Republikeinse senator Richard Shelby volgens CNN.

Het is niet duidelijk of en hoe is tegemoetgekomen aan de eis van president Trump om ook geld vrij te maken voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Trump zei maandagavond op een campagnebijeenkomst dat hij het akkoord nog niet heeft kunnen bestuderen. Of hij de deal zal steunen, is nog onzeker. “Maar we zullen de muur toch bouwen”, benadrukte hij opnieuw.

Vrijdag deadline

Voor vrijdag 15 februari moest er een akkoord zijn over de begroting, anders zou de overheid weer gedeeltelijk in shutdown gaan. Dat betekent dat honderdduizenden ambtenaren moeten gaan werken zonder betaald te worden of verplicht thuis moeten blijven.

Op 25 januari bereikten beide partijen na 35 dagen een tijdelijk akkoord over het einde van de shutdown. President Trump waarschuwde toen al voor een nieuwe shutdown als de Democraten niet instemmen met zijn gevraagde financiering voor de grensmuur.