Nog op zoek naar een accessoire dat je outfit helemaal af maakt? Riemen zijn niet enkel handig wanneer je broek een beetje afzakt. Van dunne exemplaren tot brede gespen, deze riem past het best bij je outfit!

Dunne riemen

Ook een riem die niet dikker is dan je vingers kan je outfit een stuk stijlvoller maken. Een outfit waar je je taille bijna niet ziet (bij een maxi-dress of chino bijvoorbeeld) komt een dunne riem van pas. Kies voor een kleur die niet té veel afwijkt van je kledingstuk, zo creëer je taille zonder dat de echte focus (je stylish outfit in zijn geheel) verloren gaat.

Medium riemen

Een klassieke riem (ook wel medium riem genoemd) doet het vooral goed bij broeken en smallere rokken. Waarom? Een medium riem (al dan niet met opvallende gesp) brengt balans in je look! Een brede broek met smalle top of net een nauwsluitende rok met wijde blouse krijgen definitie met de helpende hand van een riem.

Brede riemen

Exemplaren die nog net in broeklussen passen, worden het best zo hoog mogelijk gedragen in je taille. Rokken of jurkjes die op het eerste zicht nogal ‘vormloos’ vallen, krijgen vaak een boost door de simpele werking van een brede riem. Tip: zorg wel dat de stof van de riem elastisch genoeg is om het “harnas-effect” te vermijden.