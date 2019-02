Sebbe De Buck wordt achtste in slopestyle op WK snowboard na afgelaste finale

Sebbe De Buck heeft op het WK snowboarden in het Amerikaanse Park City de slopestylecompetitie beëindigd als achtste. De Buck behaalde een score 82.50 in de kwalificaties. Die score werd door de jury uiteindelijk als einduitslag vastgelegd nadat de gehele finale afgelast moest worden door stormweer. Seppe Smits (66.50), die de finale niet haalde in de Verenigde Staten, strandde op de twaalfde plaats.