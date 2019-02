PXL of UCLL: Welke hogeschool past het best bij mij?”

Heusden-Zolder / Beringen -

Joeri Swerts (18) uit Heusden-Zolder is laatstejaarsleerling elektromechanica aan het Spectrumcollege in Beringen. Volgend jaar wil hij een compleet andere richting uit, namelijk die van het kleuteronderwijs. In Limburg kan je die opleiding volgen aan hogescholen PXL en UCLL. “Hoe beslis ik aan welke school ik de opleiding kleuteronderwijs ga volgen?”, vraagt Joeri zich af.