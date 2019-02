Welk diploma geeft tegenwoordig echt werkzekerheid?

Hasselt -

Emilie Thijssen (17) uit Hasselt zit in het zesde jaar Grieks-wiskunde in het Virga Jessecollege in Hasselt. Ze vraagt zich af of ze bij haar studiekeuze rekening moet houden met haar latere kansen op de arbeidsmarkt. Ook wil ze graag weten welke diploma’s momenteel veel werkzekerheid garanderen. De Limburgse studiebegeleiders zijn het eens: een arbeidsmarktgerichte studiekeuze is belangrijk, maar verlies je eigen interesses niet uit het oog.