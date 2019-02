Emma (18) twijfelt tussen opleidingsniveau’s: “Kies ik voor hogeschool of voor universiteit?”

Hasselt / Herk-de-Stad -

Emma Duchateau (18) uit Kuringen zit momenteel in haar laatste jaar economie-moderne talen aan de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad. “Kan ik best kiezen voor de hogeschool of voor de universiteit?”, vraagt ze zich af. “Het komt altijd neer op zelfreflectie van de student. Je moet je afvragen wat jou helpt om te studeren, wat je energie geeft en wat je boeit”, zegt Joëlle Schepers, studiebegeleider aan hogeschool UCLL.