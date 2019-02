Topdokter over opgroeien bij Getuigen van Jehova: “Ik had niets anders te doen dan de Bijbel lezen of mijn wiskundeboeken”

“Het feit dat mijn ouders mij niet wilden ondersteunen bij mijn studie, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ik de langst durende studie van allemaal gekozen heb. En dat was geneeskunde.” Op zijn 38 is roboturoloog Karel Decaestecker wellicht een van de jongste professoren in de geneeskunde, en dat heeft hij deels te danken aan zijn ouders die Getuigen van Jehova waren, zo vertelt hij in het VIER-programma ‘Topdokters’. Alle buitenschoolse activiteiten werden hem ontzegd, dus restte hem thuis enkel de Bijbel te lezen, ofwel zijn wiskundeboeken. “Ik heb gekozen voor de wetenschap.”