Beringen-Mijn

Beringen - De expo 'Charbon de Beringen' van An Vanderlinden werd geopend in de galerij van het Casino in Beringen.

Traditiegetrouw werd ook deze expo geopend met een zoete zondag. Het is duidelijk aan haar werken te zien dat An Vanderlinden lange tijd (vier maanden) in de kolenwasserij van Beringen geschilderd heeft. Ieder werk ademt en toont de sfeer die daar hangt. Nog te bezoeken tot 3 maart 2019.