‘This Is America’ wint Grammy voor nummer van het jaar, Michelle Obama op podium geroepen

Childish Gambino, het muzikale alter ego van de Amerikaanse comedian Donald Glover, heeft zondag met ‘This Is America’ de prijs voor nummer van het jaar gewonnen op de uitreiking van de 61ste Grammy Awards. Ook ‘beste rap/gezongen samenwerking’ en ‘beste videoclip’ mocht hij op zijn naam schrijven.

Weird Al Yankovic. Foto: Photo News

Comedian Dave Chappelle won ook een Grammy: zijn album ‘Equanimity and the Bird Revelation’ won beste comedy album.

Parodie-artiest Weird Al Yankovic won de award voor beste verpakking van een box of speciale editie voor zijn ‘Squeeze Box’. Hij grapte bij het aanvaarden van de prijs: “Ik heb het lange spel gespeeld. Ik wou eigenlijk nooit een muzikant zijn. Ik doe dit al 46 jaar zodat ik op een dag een Grammy zou kunnen winnen als art director.”

De producers van de film ‘The Greatest Showman’ wonnen de prijs voor beste soundtrack-compilatie, ‘Black Panther’ rijfde de award voor beste filmmuziek binnen.

Lady Gaga. Foto: REUTERS

‘Shallow’, van Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando en Andrew Wyatt, uit de film ‘A Star Is Born’, won beste lied geschreven voor visuele media. Gaga werd voor het nummer ook bekroond met de prijs voor beste pop duo of groep performance, samen met Bradley Cooper. “Ik wou dat Bradley hier nu bij me was”, zei ze. De twee splitsten zich op: acteur Cooper koos voor de zowat gelijktijdig plaatsvindende Bafta’s, waar ze beste originele muziek wonnen. Gaga kreeg ook voor haar nummer ‘Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)’, niet uit de film, een prijs: beste pop solo performance.

I’m not gonna be able to wear any makeup tonight. We just won our first of Grammy nominations for the night. I’m in tears with honor and gratitude. Thank you @RecordingAcad #Grammys #Grammy and my co-writers and Bradley I love you so much thank you 😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Lady Gaga (@ladygaga) 10 februari 2019

Ariana Grande won de begeerde prijs voor beste pop vocal album, voor ‘Sweetener’. Zij moest eigenlijk optreden tijdens de show maar weigerde dat na onenigheid met de organisatoren over welke nummers ze mocht brengen. Grande kwam haar prijs zelfs niet in ontvangst nemen.

Beyoncé en Jay Z, die ook niet aanwezig waren, wonnen beste R&B-performance voor ‘Summer’.

Beste rock song werd ‘Masseduction’ van St. Vincent en Jack Antonoff.

Drake. Foto: REUTERS

Beste rap performance eindigde op een gelijkspel tussen ‘King’s Dead’ door Kendrick Lamar, Jay Rock, Future en James Blake, en ‘Bubblin’ van Anderson .Paak. Beste rap song ging naar ‘God’s Plan’ van Drake.

Pharrell Williams werd beste producer van het jaar.

De 23-jarige Britse zangeres Dua Lipa won de prijs voor “revelatie van het jaar”.

Postume Grammy

De documentaire ‘Quincy’, over het leven van Quincy Jones, won beste muziekfilm. Zijn dochter, de bekende actrice Rashida Jones, kwam de award mee in ontvangst nemen: “Niemands carrière heeft dezelfde impact gehad op onze cultuur, decennium na decennium, als die van mijn vader.” De actrice zei backstage dat de film haar hielp om haar vader beter te leren kennen en begrijpen, want “met hem samenleven en hem zo hard zien werken was heel moeilijk”. Rashida Jones noemde het “heel fijn” dat ze dit kan delen met haar vader, en dat haar eerste Grammy tegelijk haar vaders 28ste is.

Shaggy nam de prijs voor beste reggae album in ontvangst voor zijn album met Sting, ‘44/876’. “Ik wil mijn partner in crime Sting bedanken: je zei dat we het zouden doen, dus deden we het. Je deed dit voelen als het beste project waar ik ooit aan gewerkt heb.”

Dochter Toni Cornell kwam haar vaders postume prijs mee in ontvangst nemen. Foto: AFP

Chris Cornell, de Soundgarden-frontman die in 2017 overleed, kreeg een postume Grammy voor beste rock performance, voor ‘When Bad Does Good’. Die werd in ontvangst genomen door zijn kinderen.

‘Tequila’, van Dan + Shay, won country duo of groep performance. Kacey Musgraves won onder andere beste country album voor ‘Golden Hour’.

Witte Huis

Voormalig Amerikaans president Jimmy Carter won de award voor beste gesproken woord album, voor ‘Faith - A Journey For All’, reeds zijn derde overwinning in die categorie.

Een andere voormalige bewoner van het Witte Huis, Michelle Obama, werd aan het begin van de show door gastvrouw Alicia Keys samen met enkele van haar “sisters” op het podium geroepen. De ex-first lady vertelde dat “muziek haar altijd haar verhaal hielp te vertellen”. “Muziek helpt ons om onszelf te delen, onze waardigheden en zorgen, onze hoop en vreugde. Muziek zegt dat het allemaal van belang is.”

Het publiek werd tijdens de show getrakteerd op optredens van onder anderen Camila Cabello, Shawn Mendes samen met Miley Cyrus, Dolly Parton met Miley Cyrus en Katy Perry, Diana Ross, Post Malone samen met de Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Cardi B en gastvrouw Alicia Keys.