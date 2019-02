Bashir Abdi en Koen Naert eindigen eerste en tweede in open Nederlands kampioenschap 10 kilometer

Bashir Abdi en Koen Naert zijn zondag als eerste en tweede gefinisht op de 10 kilometer van Schoorl, het open Nederlands kampioenschap. Abdi haalde het met ruime voorsprong in 28:07, Naert klokte 28:37.

Beide Belgen lieten een dik persoonlijk record optekenen in Schoorl. Bij Abdi, afgelopen zomer goed voor EK-zilver op de 10.000 meter, stond zijn besttijd op straat voorheen op 28:31, op de piste liep hij al 27:36.40. Het persoonlijk record van Europees marathonkampioen Naert bedroeg 29:12. Op de piste liep hij in 2012 al 28:32.29. De derde plaats was zondag voor de Marokkaan Yakoub Labquira in 28:52, eerste Nederlander was Michel Butter in 28:54.

Abdi en Naert zijn beiden in voorbereiding op een marathon. Naert loopt op 7 april in Rotterdam, Abdi op 28 april in Londen.