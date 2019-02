Drie Genk-supporters verdacht van poging tot doodslag op agent

Sittard/GenkDrie supporters van KRC Genk worden verdacht van poging tot doodslag op een agent na de rellen van vrijdagavond in het Nederlandse Sittard. Fans van het plaatselijke Fortuna en KRC Genk gingen er in het centrum op de vuist met supporters van PSV Eindhoven. De agent had de Genk-supporters, drie jongemannen van 22, 26 en 27 jaar, aangemaand om te stoppen met hun wagen, maar die zouden daarop geprobeerd hebben om op de agent in te rijden. De advocaat van de Genk-supporters noemt de kwalificatie van poging tot doodslag “zwaar overdreven”.