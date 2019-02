“We leren hen dat lawaai hier geen gevaar inhoudt”

BERINGENVandaag is het precies een week geleden dat Sirin (4) en Maria (2), de twee dochtertjes van de Beringse IS-strijdster Amina Ghezzal, in België aankwamen. De twee kinderen wonen momenteel bij hun oma Rachma Ayad (52) in Beringen, maar ze blijven onder de hoede van een voogd. Ook pleegzorg volgt het gezin op. “We proberen Sirin en Maria in alle rust te laten wennen aan hun nieuwe situatie”, zegt oma Rachma, die voor het eerst openlijk spreekt over de opvang van haar kleinkinderen. “De meisjes zijn opgegroeid in oorlogsgebied, dus we moeten hen leren dat drukte en lawaai hier geen gevaar inhouden.”