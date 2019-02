Pozuelo pas in mei naar Toronto?

Hoe zit het nu met Pozuelo? Zelden zoveel privéberichten ontvangen als afgelopen weekend, het onverwachte tweede luik van een transfersoap rond de Genkse aanvoerder laat niemand onberoerd. Maar het antwoord op de hamvraag is na twee dagen van topoverleg nog niet geformuleerd. KRC Genk weigert mee te werken aan een onmiddellijke transfer en betwist de beruchte clausule van acht miljoen, Pozuelo - lees: zijn management - vreest een gigantische Genkse schadeclaim bij een juridische strijd. En het is nog onduidelijk of Toronto FC het mogelijke compromis van een goedkopere transfer begin mei ziet zitten.