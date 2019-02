Mertens en co moeten barragematch spelen voor behoud in Wereldgroep

Met veel meer overmacht dan verwacht werkte Frankrijk zich voorbij België naar de Final Four van de Fed Cup. Les Bleus op volle kracht waren simpelweg sterker. “Een flop wil ik dit niet noemen”, verklaarde kapitein Johan Van Herck. Zijn team moet in april tegen een nog uit te loten tegenstander strijden voor het behoud in de Wereldgroep.