Topman in de scheepvaart op vakantie gespiest door een buffel: “Alles werd wit”

Het kan verkeren. Zo vertelt Nicolas Saverys, topman van de gastankerrederij Exmar en telg van de bekende redersfamilie Saverys, in een interview in de Tijd over het onwaarschijnlijke jachtongeval dat hij had tijdens een vakantie in augustus 2017 in Tanzania.

“Ik ging met mijn dochter Margaux, enkele gidsen en een gezelschap naar een kudde buffels kijken”, begint hij het hallucinante verhaal. “We wandelden terug naar de jeep die op 30 meter van ons stond. Plots zag ik mijn dochter weglopen met een buffel achter haar aan. Ik dacht: ‘Oei-oei-oei, dat is hier gevaarlijk.’ Ze bereikte de auto en de buffel keerde zich om... ‘Verdorie, die heeft het op mij gemunt’, besefte ik.”

“Ik liep naar een bosje om me te verschuilen achter het hardhout. Dat beest maakte echter een rondje en kwam me achterna. Ik zat dus gevangen. Ik wist dat ik nu alles uit de kast zou moeten halen, want zo’n buffelaanval overleef je niet. Het dier viel aan en ik pakte zijn horens beet met maar één gedachte: ‘Als die mijn hart of buik doorboren, is het game over.’ De buffel slingerde me heftig heen en weer, terwijl ik me krampachtig probeerde vast te houden. Op een bepaald moment loste ik met mijn rechterhand en een van die horens ging door mijn rechterbeen. Ik greep het ding opnieuw vast en werd één keer, twee keer, drie keer omhoog geslingerd zoals in de corrida, terwijl ik nog altijd gespiest was. Zo ging ik het niet lang meer volhouden.”

Kadaver

“Intussen waren die gidsen ijlings hun wapens gaan halen en teruggekomen. Bam, bam, bam... Het beest viel pardoes op de grond met mij eronder. Ik dacht: ‘Oké, ik leef nog, maar nu word ik verpletterd.’ De gidsen trokken me onder het kadaver vandaan. Ik zag bloed, maar het leek niet dramatisch. Geen slagader geraakt, mijn been was blijkbaar niet gebroken. Wel veel pijn. En toen gebeurde iets eigenaardigs: ik werd gedurende een dikke halve minuut blind. Alles werd wit. De eerste tien minuten is dat zo’n drie keer gebeurd. De artsen vertelden mij later dat dit kwam omdat mijn lichaam een overdosis adrenaline produceerde.”

Zes dagen in ziekenhuis

Volgens Saverys was het gelukkig een wijfje geweest en was ze eerder verwond geraakt door stropers, wat het dier agressief had gemaakt maar ook had verzwakt. Na zes dagen in het ziekenhuis in Afrika en drie dagen rust was Saverys weer present op Exmar. De zakenman voegt er nog aan toe dat net de dag voor het jachtongeval prostaatkanker bij hem was vastgesteld.

“Plots zag ik het zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangen. Maar waarom zou ik me er zorgen over maken? Dat is niet ongewoon voor mensen van mijn leeftijd. Zoals gezegd, ik kan die dingen vrij goed plaatsen.”

Hij noemt zich vandaag weer springlevend en klaar voor de toekomst, net als zijn bedrijf, dat zoals bekend turbulente tijden achter de rug heeft.