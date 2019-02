Nantes kan overleden Emiliano Sala niet eren met zege: Baptiste Guillaume helpt Nîmes met doelpunt en assist aan drie punten

Brussel - Nîmes is zondag op de 24e speeldag in de Franse Ligue 1 met 2-4 gaan winnen op bezoek bij Nantes. De Zuid-Franse club boog een 2-0 achterstand in de tweede helft om, mede dankzij de aansluitingstreffer van Baptiste Guillaume. De wedstrijd stond uiteraaard in het teken van de herdenking van Emiliano Sala, de Argentijnse spits van Nantes die op 21 januari overleed bij een vliegtuigcrash in Het Kanaal.

De thuisploeg trad aan met een speciale zwarte outfit als eerbetoon aan hun overleden ploeggenoot, die net een transfer naar het Engelse Cardiff City had afgerond. De achternaam van de Argentijn stond op elk truitje van Nantes gedrukt. Met Anthony Limbombe aan de aftrap begon Nantes prima aan de partij. Oude bekende Kalifa Coulibaly (15.) brak de ban, Waris Majeed (38.) legde vanaf de penaltystip de 2-0 ruststand vast. De “Kanaries” scoorden nog een derde keer, maar de VAR stak daar een stokje voor.

Nîmes startte furieus aan de tweede helft, en vrijwel meteen kon Guillaume de aansluitingstreffer maken. Via Bobichon (69.), Ferri (85.) en invaller Thioub (89.) werd het uiteindelijk nog 2-4. Guillaume, die ook de assist voor de 2-2 kreeg, werd na 75 minuten gewisseld. Aan de overzijde speelde Limbombe 81 minuten mee. Nîmes rukt in de stand op naar plek 10, Nantes is vijftiende.

Nog in Frankrijk is de wedstrijd tussen Toulouse en Reims op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Reims, met Bjorn Engels en Thomas Foket de hele match in de verdediging, klom via Oudin (55.) op voorsprong, maar Gradel (81.) bracht de thuisploeg langszij. Bij Toulouse werd Aaron Leya Iseka na een uur vervangen. Zijn ploeg is nu veertiende, Reims bezet de achtste plek.