Raeren - Handbalclub Sint-Truiden heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de beker van België bij de vrouwen. De Limburgers, die vrijdag al de heenwedstrijd tegen Eynatten-Raeren gewonnen hadden met 33-23, waren ook in de return een klasse te sterk.

De Truiense vrouwen wonnen met 14-34. De finale wordt op 20 april in Leuven gespeeld. Tegenstander is Hasselt of Wezet.