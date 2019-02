Truiens dierenasiel zoekt dringend opvanggezin voor hoogzwangere Jack Russel: “Kosten nemen wij op ons”

Sint-Truiden - Het dierenasiel in Sint-Truiden heeft zondagavond een dringende oproep op Facebook geplaatst. Ze zoeken een opvanggezin voor een hoogzwangere Jack Russel.

“Met deze zeer dringende oproep hopen we gemotiveerde (!) mensen te vinden die willen helpen”, klinkt het in een wanhopige oproep. “Puca is een jonge kruising Jack Russell die hoogzwanger in ons asiel is aangekomen. Ze moet nog bevallen maar dit duurt niet lang meer. Wij zoeken dringend een pleeggezin voor deze meid en haar puppy’s zodat de pups in een huiselijke omgeving kunnen opgroeien tot ze 8 weken zijn.”

De kosten voor zorgen en voeding neemt het dierenasiel op zich.