Club Brugge kan derby tegen Cercle niet winnen, VAR grijpt niet in voor randje-buitenspel bij 2-2-gelijkmaker

Club Brugge heeft de derby tegen buur Cercle niet kunnen winnen. Blauw-zwart was nochtans tweemaal op voorsprong gekomen maar de Vereniging was uiterst efficiënt en pakte een onverhoopt punt. Bij de 2-2 stond doelpuntenmaker Cardona randje-buitenspel maar de VAR greep niet in. Ondanks nog enkele hete standjes voor het doel van Cercle en een rode kaart bleef het daarbij. Club wordt na de verrassende nederlaag van Antwerp zaterdag in Lokeren wel weer alleen tweede, weliswaar al op elf punten van leider Genk dat vrijdag al autoritair won van Standard...

We vreesden voor de wedstrijd voor het ergste. Het had de hele ochtend onophoudelijk gegoten in Brugge en voor de grasmat in Jan Breydel - tot gisteren al in erbarmelijke staat - was dat zo wat het slechtst mogelijke scenario. De wedstrijd kwam gelukkig niet in het gedrang, meer nog: op een ware akker werd het zowaar een aangenaam kijkstuk. Guyot voerde drie wissels door en koos resoluut voor de verdediging met vijf man achterin, bij Club kreeg Rits de voorkeur op Nakamba. Mata stond op de plaats van de geschorste Dennis.

Een sterke opening van Cercle ten spijt was het voor de rust zowat al Club wat klok sloeg. Dat resulteerde al na 12 minuten in een voorsprong na een prachtig doelpunt van Wesley aangegeven door een goede Diatta. De Braziliaan scoorde achter het steunbeen en vierde dat door aan te geven dat de ontlading enorm was. Het was namelijk zijn eerste veldgoal sinds begin november. Club loste het gaspedaal niet maar slikte op het halfuur tot zijn eigen verbazing wel plots de gelijkmaker. Een voorzet vanop rechts werd ongelukkig binnengewerkt door Amrabat.

Cercle had tot dan eigenlijk geen enkele mogelijkheid gehad. Club moest even bekomen maar klom net voor de rust opnieuw op voorsprong na alweer een knappe goal. Vanaken opende de deur en zonderde Vormer af voor Nardi, en de Nederlander had Schrijvers mee zien lopen. Die laatste scoorde zo zijn negende van het seizoen. 1-2 bij de rust, drie goals bij snertweer en op een slecht veld: klagen konden we zeker niet.

De heerschappij van Club ging na de rust verder en Cercle kwam er eigenlijk niet aan te pas. Club bleef drukken en zocht naar de 1-3, maar opnieuw was het de Vereniging die vanuit het niets een gelijkmaker lukte. Bruno zette Cardona randje buitenspel alleen voor Horvath en de Fransman bleef kalm en schoof prima binnen. Even moest Cercle vrezen toen de VAR de zaak ging onderzoeken, maar uiteindelijk bleek de 2-2 gewoon een geldig doelpunt. De thuisfans mochten zo twee keer juichen voor de prijs van één.

Cardona bij de 2-2: buitenspel of niet? Foto: rr

De gelijkmaker inspireerde Cercle plots tot beter spel en de wedstrijd raakte voor het eerst echt in evenwicht. Club kreeg plots ook meer moeilijkheden om iets te creëren. Leko greep in en haalde Wesley naar de kant voor de jonge Openda en tien minuten voor tijd begon Club aan een echte belegering met nog twee man achterin. Nardi moest twee keer tussenkomen op pogingen van Vormer en Rits. Scoren lukte echter niet meer - in een tumultueus slot kreeg Omolo nog rood - waardoor Club opnieuw niet kon winnen en na de winterstop amper één overwinning op vier wedstrijden haalt.

Cercle mocht blij zijn met het puntje en gaat een rustig seizoenseinde tegemoet. Na de match ontaardde het bijna nog in een vechtpartij nadat groen-zwart de vlag plantte op middenstip.