Meisjes van Hermes Oostende winnen fantastische bekerfinale tegen Saturnus Michelbeke

Zesendertig jaar na zijn vorige cupwinst mocht Hermes Oostende opnieuw de beker van België kussen. Na een pittige en soms zelfs fantastische finale won competitieleider Hermes Oostende met 1-3 van Saturnus Michelbeke. Setstanden: 21-25, 25-19, 17-25 en 26-28.

Hermes Oostende, dat zich vorige zomer flink versterkte, is een Belgische club met een oranje tintje in de vorm van de Nederlanders Blenckers en Lafeber. Grootste versterking is setter Jasmien Biebauw die de zes vorige bekers won met Oudegem en Asterix. Soeverein voeren ze de rangschikking aan. Het iets bescheidener Saturnus Michelbeke verdient op basis van de jongste maanden een betere stek dan zijn huidige achtste plaats. Michelbeke heeft wel vier buitenlanders in huis, twee Servische (Misojcic en Radovic), een Slovaakse (Vajdova) en een Australische (Tait).

Onderweg naar de eindstrijd had Hermes wel de Asterix-killers uit Zoersel uitgeschakeld. Asterix was de voorbije achttien jaar steeds finalist. Even wennen dus met deze affiche tussen Michelbke dat slechts één finale bereikte en ook verloor én Hermes dat in de jaren zeventig en tachtig vijf van zijn acht bekerfinales won.

Heel zenuwachtig vatten beide teams de finale aan. Met drie opslagmissers aan beide zijden kroop de score gelijkmatig via 5-5 naar 8-8. Tait bracht Michelbeke voor het eerst voorop: 9-8. Na een Oostends antwoord van Verbinnen en Blenckers (10-13) sleurde Radovic Michelbeke opnieuw (15-14) aan de leiding. Coolman, zes punten in set één, wees haar team opnieuw de goede weg (16-20) maar Michelbeke spartelde na 19-23 nog even tegen. Blokwerk van Biebauw-Van Acker resulteerde in de initiële setwinst (21-25).

In set twee nam Michelbeke meteen het voortouw maar de kustploeg volgde in het spoor. Radovic (acht punten in set twee) en Van den Ouweland bouwden een eerste kloofje, 15-12. Hermes naderde tot 18-17 maar met Coppin aan de opslag werd het 22-18. Vajdova (zes punten in deze set) klopte aan 25-19 de gelijkmaker tegen de vloer.

Tot 12-14 hielden beide teams mekaar in de derde deelbeurt ongeveer in evenwicht. Met Coolman aan de opslag nam Hermes flink afstand: van 13-16 naar 13-22. Hermes moest bij 14-24 een punt teruggeven na een correcte tussenkomst van de videoref. Michelbeke poogde tevergeefs (17-23) de schade te beperken. Na een opslag van invalster De Winne veroverde De Valkeneer de setzege: 17-25. Het was het achtste punt van De Valkeneer in die set.

Michelbeke wou niet wijken en boog in setvier een 2-5-achterstand in een 7-5-voorsprong om. Bij 12-10 vroeg Hermes-coach De Veylder een tweede time-out aan. De Oost-Vlamingen beukten tot 16-12 maar Saturnus-coach Frankart riep zijn team bij 17-16 ook bij zich. De spanning nam toe: 19-18 en 21-22. De Valkeneer wees de weg naar 22-24. Bij de tweede matchbal liep Van Acker een voetblessure op. Uiteindelijk was de vijfde matchbal (26-28) de beslissende. Vajdova kon het ronde ding onvoldoende controleren. Competitieleider Hermes Oostende is bekerwinnaar!