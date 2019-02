Verdacht bloedspoor zou niet van Naya of Gust zijn: "Wildcamera zag erna nog wolf passeren"

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg -

“Is een van de twee Limburgse wolven gewond geraakt?” luidt de vraag die afgelopen weekend de wereld werd ingestuurd. Dit nadat twee weken geleden in de sneeuw bloed aan een wolvenspoor werd gevonden. Uit de eerste analyse van het bloedstaal lijkt dat het niet om bloed van Naya of Gust te gaan. En intussen is er ook al een wolf gepasseerd bij enkele van de wildcamera’s die in wolvengebied ophangen. “Deze week krijgen we zekerheid”, zegt Dries Gorissen, directeur bij Natuur en Bos.