Toen Wim Aerts met nieuwjaar van zijn nieuwe LG-televisie wilde genieten, verscheen er een grote barst in beeld. Het toestel kwam, zo zegt Wim, nochtans net uit de doos. Het was wel al twee maanden eerder gekocht.

WIE?

Naam: Wim Aerts

Waar: Keltenhof, Rekem

WAT?

Wanneer u een elektrisch toestel koopt, al dan niet om cadeau te doen, check dan meteen bij thuiskomst of het werkt, intact is en of er niets ontbreekt ...