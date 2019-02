Lotte Kopecky na knappe winst in Valencia: “Zege geeft vertrouwen voor het WK”

Lotte Kopecky snelde meteen naar de zege in haar eerste wedstrijd op de weg van het seizoen. Ze won de sprint in de Ronde van Valencia voor vrouwen, een eendagswedstrijd die voor het eerst werd georganiseerd in Spanje, over hetzelfde parcours als de mannen.

“Ik had van bij het begin van de wedstrijd een goed gevoel”, reageert ze. “En daarom vroeg ik mijn ploeggenoten om mij in de laatste drie, vier kilometer veilig vooraan in het pak te houden.” Zo sprintte Kopecky naar de zege. “Mijn ploegmaten deden hun werk perfect en ik ben blij dat ik het kon afmaken”, gaat ze verder. “Deze zege is goed voor het vertrouwen in het vooruitzicht van het wereldkampioenschap op de piste.”

Kopecky rijdt eind deze maand het WK baanwielrennen (27 februari - 3 maart) in het Nederlandse Apeldoorn.