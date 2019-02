Bilzen - Een persoon is gewond geraakt bij een ongeval in de Kruisbosstraat in Munsterbilzen. De bestuurder verloor zondag rond 16.45 uur ter hoogte van Belron de controle over het stuur van zijn Ford Mustang. Die kwam op z’n dak in de gracht gerecht. De drie inzittenden konden zelf uit het wrak kruipen.